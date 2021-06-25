Новые пункты вакцинации в Ижевске, перевернувшийся автобус с подростками в Крыму и обрушение дома в Майами

Что произошло в Удмуртии, России и мире за последние пару часов.

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день недели обязательно нужно начать с обзора свежих новостей.

Заболеваемость растет

В Удмуртии заболеваемость коронавирусом возросла среди молодого населения. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия".

Около 2 месяцев количество заболевших коронавирусом было стабильным - 35-40 человек в день. За прошедшие сутки число больных увеличилось до 68. В основном инфекцией заражаются люди трудоспособного возраста и молодежь. У каждого третьего болезнь протекает в средней или тяжелой форме.

Как заявил Александр Бречалов, Удмуртия готова к третьей волне коронавируса. В республике создан достаточный коечный фонд, оснащенный необходимым запасом лекарственных средств, врачи готовы к любому сценарию, а также представлена в достаточном объеме вакцина.

У жителей есть возможность привиться и обезопасить себя. “Пока более эффективного пути чем вакцина, еще никто не придумал", - сказал глава Удмуртии.

Привиться может каждый

В Ижевске открыли дополнительные пункты вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

С 24 по 27 июня работают 3 новых пункта, где можно привиться вакциной “Спутник V“ ("ГамКовидВак"):

С 24 по 25 июня с 09:00 до 16:00 точка работает в медицинском кабинете ледового дворца “Ижсталь”.

С 24 по 25 июня с 16:00 до 20:00 прививку можно поставить в одном из помещений торговый центр “Европа”.

С 26 по 27 июня с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 20:00 передвижной комплекс будет работать на территории торгового центра “Кит”.

Хочется заботы и консервов

Серая Лапушка ищет постоянный дом, где хозяева будут о ней заботиться и подкармливать чем-то вкусным. В еде неприхотлива, но любит консервы и паштет. Кошечка немного застенчива и не сразу привыкает к человеку, но зато хорошо ладит с другими животными.

Пострадали дети

В Крыму опрокинулся экскурсионный автобус с подростками. Об этом пишет “Газета.ру”.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 2 несовершеннолетних. Всего в момент аварии в салоне автобуса находилось 19 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, их сопровождающий и водитель.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю Volkswagen. В результате столкновения машин Mercedes Sprinter опрокинулся на бок.

Обрушение дома

В Майами частично обрушился многоквартирный дом. Об этом сообщают “Известия”.

24 июня в американском штате Флорида частично обрушился 12-этажный многоквартирный дом. Минимум 3 человека погибли. Около 40 жильцов дома эвакуировали.

Ночью 25 июня власти установили местонахождение по меньшей мере 102 человек, которые могли находиться под завалами жилого здании, 99 граждан считались пропавшими без вести.

В настоящее время из-под завалов спасатели извлекли 37 человек, из них 11 пострадавших нуждаются в медицинской помощи.

Причины происшествия пока не установлены.

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации.