Граффити на дорогах Удмуртии, открытие терминала С в “Шереметьево” и травма на сьемках “Индианы Джонса”

Какие события случились в Удмуртии, России и мире, пока все спали.

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро четверга мы начинаем с обзора новостей.

Полезные граффити

В Кизнере появились надписи на асфальте, напоминающие о правилах дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами молодежного центра “Ровесник” провели акцию “Безопасность детства”, “Возьми ребёнка за руку” и “Отвлекись от телефона” - именно такие граффити нанесены перед пешеходными переходами. Надписи будут напоминать пешеходам о Правилах дорожного движения и заставят быть бдительнее при переходе проезжей части.

Музыкальный инструмент

В детские школы искусств Удмуртии продолжают поставлять пианино. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

23 июня инструмент получила Камбарская детская школа искусств. Это поставка уже 9 пианино по государственному контракту. Всего за первое полугодие 2021 года детские школы искусств Удмуртии должны получить 28 музыкальных инструментов.

Новая стрижка

Кисуля робкая и застенчивая кошечка. Не любит шума и беготни, не привередлива в еде, активно точит когти и без проблем ладит с другими питомцами. Чтобы привлечь внимание новых хозяев и немого спастись от жары, Кисуня постриглась в стиле светской львицы, это точно нужно увидеть.

Шереметьево

Московский аэропорт "Шереметьево" откроет терминал С уже в июле. Об этом пишет “Интерфакс”.

Международный терминал С аэропорта "Шереметьево" закрыт с марта 2020 года на фоне кризиса авиаперевозок во время пандемии.

Изначально открытие терминала планировалось только в мае 2022 года, потом его перенесли на начало 2022 года. Но директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова заявила, что терминал С откроют уже в июле 2021 года. Это связано с намерением аэропорта предоставить лучшие условия для пассажиров и в связи с увеличением международных рейсов.

В терминале планируется перевод международных рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D.

Работа терминала будет круглосуточной, как и находящихся в нем бизнес-залов, магазинов дьюти фри, пунктов питания и ресторанов, паркингов и других сервисов.

И у Индианы Джонса бывают травмы

Во время съемок пятой части “Индианы Джонса” Харрисон Форд получил травму. Об этом сообщает “Газета.ру”.

В ходе репетиции сцены боя 78-летний Форд повредил плечо. В зависимости от курса лечения актера, по мере необходимости будет изменен график съемок.

Пока премьера кинокартины запланирована на 29 июля 2022 года.