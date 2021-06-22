В Удмуртии за 30 лет наполовину сократились выбросы парниковых газов в атмосферу

Годовой объем выбросов уменьшился до 12 миллионов тонн.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии почти в 2 раза сократились выбросы парниковых газов в атмосферу. За последние 30 лет их объем уменьшился до 12 млн тонн. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

Мониторинг выбросов и поглощения парниковых газов на территории республики проводится постоянно. Последняя инвентаризация показала, что объем выбросов в 2020 году составил 12 млн тонн. Это 57% по сравнению с уровнем 1990 года. На тот момент за год в Удмуртии в атмосферу выбрасывалось 22 млн тонн пара, углекислоты и метана.

Специалисты связывают это в первую очередь с изменением структуры топливного потребления. С начала последнего десятилетия XX века в Удмуртии использование угля в качестве котельно-печного топлива сократилось на 80%, его заменили природным газом.

При этом министр отметил растущее влияние автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха.

Напомним, в Удмуртии разрабатывается проект закона об обнулении транспортного налога для владельцев автомобилей с электрическим двигателем. Сейчас в республике насчитывается около 100 электрокаров.