Температурные «качели» ожидают жителей Удмуртии

В среду будет +31, а с четверга придет прохлада.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 17 июня станет прохладнее, на неделе усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В среду, 16 июня, погода не изменится. Ночью ожидается +13, +18 градусов по Цельсию, днем до +31.

С 17 июня температура воздуха понизится, днем синоптики прогнозируют +19, +24 градуса, кратковременные дожди.

В пятницу, 18 июня, ночью столбики термометров покажут +7, +12 градусов, а днем +17, +22.

По предварительным данным, с 19 июня вновь станет теплее.