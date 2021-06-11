Воздух вновь прогреется до +25 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Умеренное тепло и свежий ветер обещают в Удмуртии в пятницу, 11 июня. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

11 июня в Удмуртии будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневные температуры составят +20…+25 градусов, ночные - +8…+13. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление чуть превысит норму и составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%.