До +25 градусов прогреется воздух в Удмуртии 10 июня

Скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. 10 июня днем в Удмуртии сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз публикует главное управление МЧС России по республики на основании информации регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем поднимется до +20…+25 градусов, к ночи опустится до +7…+12.

Северо-восточный ветер будет обдувать территорию республики со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, что соответствует норме. Относительная влажность воздуха 55%.