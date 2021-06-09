Новая техника для лесников Удмуртии, ограничения для электросамокатов и просроченная вакцина от коронавируса

Что обсуждалось в СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Трудовая неделя подходит к экватору и до длинных выходных не так уж и долго. Пока же соберемся с силами и посмотрим, что обсуждали в республике, России и мире в последние несколько часов.

На помощь лесникам

На помощь лесникам Удмуртии пришла новая техника. 17 спецмашин поступило на вооружение природоохранных служб. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. На оснащение предприятий по защите и воспроизводству леса из федерального бюджета выделили почти 45 млн рублей.

Еще 4 спецавтомобиля «Удмуртлес» приобрел за счет собственных средств. Машины будут использованы для культивации почвы при посадке деревьев, их также задействуют для ликвидации лесных пожаров.

Звезды Пушистого фестиваля

Красавица Мася несмотря на свои 7 лет не утратила обаяние юности, спокойна и мудра. Ненавязчивое и нежное создание любит прикорнуть в уютном уголке и очень рассчитывает такой уголок найти. Добрым хозяевам заботу и ласку Мася гарантирует.

Гонщиков на тротуарах урезонят

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для электросамокатчиков. Как пишут «Известия», водители двухколесных устройств теперь не могут передвигаться быстрее 10 км в час. Правда, такой скоростной режим пока установлен только на 20 центральных улицах и территориях вокруг главных городских достопримечательностей.

Власти Москвы также готовятся урезонить гонщиков на тротуарах. В столице предложили применить ограничения для водителей электросамокатов в 25 км в час, а на тротуарах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока.

Продать нельзя, выбросить – жалко

В США решают, как быть с миллионами доз почти просроченной вакцины от коронавируса. Как сообщает «Газета.ru», проблему обозначили журналисты Wall Street Journal. Срок годности большой партии препарата от компании Johnson&Johnson истекает уже в июне. Применение этой вакцины приостановили в апреле из-за подозрения, что после прививки у пациентов повышается риск развития тромбоза.

По мнению экспертов, перспектива того, что так много доз будет потрачено впустую, когда развивающиеся страны отчаянно нуждаются в прививках, усилит давление на администрацию президента США, и Америка поделится вакциной.