Комфортные +25 градусов обещают 9 июня в Удмуртии

Вероятность дождей по-прежнему невелика.

Ижевск. Удмуртия. Теплая погода сохранится на всей территории Удмуртии. Свежую метеосводку опубликовало главное управление МЧС России по республике на основании данных регионального Гидрометцентра.

Переменную облачность обещают 9 июня в республике. Вероятность дождей по-прежнему невелика. Днем воздух прогреется до комфортных +25 градусов. К ночи столбик термометра опустится до отметок +6…+11 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормального - 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%.