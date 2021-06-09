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Комфортные +25 градусов обещают 9 июня в Удмуртии

07:05, 09 июня, 2021
Андрей Поносов
Комфортные +25 градусов обещают 9 июня в Удмуртии
07:05, 09 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС
Фото: pixabay.com
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Вероятность дождей по-прежнему невелика.

Ижевск. Удмуртия. Теплая погода сохранится на всей территории Удмуртии. Свежую метеосводку опубликовало главное управление МЧС России по республике на основании данных регионального Гидрометцентра.

Переменную облачность обещают 9 июня в республике. Вероятность дождей по-прежнему невелика. Днем воздух прогреется до комфортных +25 градусов. К ночи столбик термометра опустится до отметок +6…+11 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормального - 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52%.

07:05, 09 июня, 2021
Андрей Поносов
71
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС