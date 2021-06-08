Тепло и ветрено будет в Удмуртии 8 июня

Вероятность осадков на территории республики небольшая.

Ижевск. Удмуртия. Теплая и ветреная погода установится в Удмуртии во вторник, 8 июня. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Удмуртской Республике, опираясь на данные регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба, это в пределах нормы. Относительная влажность воздуха 45%.