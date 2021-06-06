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В Удмуртии 7 июня ожидаются грозы

13:00, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии 7 июня ожидаются грозы
13:00, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
1335
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
1335
0

Жителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок на автомобиле.

Ижевск. Удмуртия. Местами на территории Удмуртии в понедельник, 7 мая, возможны грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ненастье ожидается в дневное время.

Жителям рекомендовано следить за новостями, а водителям соблюдать скоростной режим. Также следует отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Об обнаружении порванных проводов нужно сообщать по бесплатному номеру 8 (800) 22-00-220.  

13:00, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
1335
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода\n#погода в Удмуртии