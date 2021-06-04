В Удмуртии в ночь на 6 июня перестанет действовать нерестовый запрет

Рыбаки смогут ловить рыбу не только с берега.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 6 июня снимут запрет на рыбалку в местах нереста рыбы. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии на своей странице в «ВКонтакте».

В республике запрет действует с 25 апреля по 5 июня. В этот период на нерестовых участках рыболовство запрещено всеми орудиями лова. Вне этих мест граждане могут рыбачить только с берега на одну удочку максимум с двумя крючками.

За нарушение правил предусмотрен штраф:

- для граждан - от 2 до 5 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей;

Во всех случаях произойдет конфискация судна и орудий лова.

Также в период нереста запрещено передвижение по рекам и водоемам моторных маломерных судов. С 6 июня по 1 ноября плавание на маломерных судах будут разрешено только в Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками. С 16 июня по 1 ноября запрет снимут во всех водных объектах.