В Удмуртии за антисанитарию закрыли частную свиноферму

В Сарапульском районе непривитые животные свободно разгуливали по улицам.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии приостановили деятельность личного подсобного хозяйства за нарушения по содержанию свиней. Владельца фермы неоднократно предупреждали о соблюдении санитарных норм, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В январе 2021 года специалисты государственного ветеринарного надзора провели проверку в деревне Макшаки Сарапульского района. На одном из частных подворий здесь выращивали на продажу около 30 свиней. При этом участок не был никак огорожен, животные свободно разгуливали по деревенским улицам. Также выяснилось, что у свиней отсутствовали необходимые прививки. На нерадивого хозяина много раз жаловались местные жители.

Владельцу было выдано предписание устранить нарушения. Однако законные требования ветеринаров свиновод не выполнил, за что ему несколько раз выписывали штрафы. Но даже после административного взыскания гражданин не приложил усилий, чтобы исправить ситуацию. Управлением Россельхознадзора был подан иск в Сарапульский районный суд.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. Теперь гражданину предстоит принудительно навести порядок в собственном хозяйстве – огородить территорию, построить навесы для выгула свиней, поставить на учет и вакцинировать животных.