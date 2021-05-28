В последнюю ночь мая в Удмуртии ожидаются заморозки на почве

Днем 1 июня будет +15, +20.

Ижевск. Удмуртия. Заморозки ожидаются в Удмуртии в конце мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В субботу, 29 мая, станет теплее, температура воздуха повысится до +23, +28 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ожидается гроза и кратковременные ливни.

30 мая станет прохладнее, днем столбики покажут +16, +21 градус. На больше части республики пройдут небольшие дожди с грозами.

В ночь на понедельник, 31 мая, похолодает до +3, +8, местами на почве ожидаются заморозки до 0, -1 градуса. Днем будет преимущественно без осадков, +13, +18.

Первый день июня тоже будет прохладный, ночью сохранятся заморозки, а днем ожидается +15, +20 градусов.