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Водителям Удмуртии напомнили об опасности встречи с дикими животными на дорогах

14:35, 28 мая, 2021
Андрей Поносов
Водителям Удмуртии напомнили об опасности встречи с дикими животными на дорогах
14:35, 28 мая, 2021
Андрей Поносов
479
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#дороги\n#Лоси\n#ДТП
Фото: pixabay.com
479
0

С начала года в республике из-за столкновений с лосями пострадали 10 человек.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает водителей о появлении на дорогах диких животных. Особую опасность представляют лоси, которые активизировались с наступлением теплой погоды, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным ГИБДД, в 2020 году в Удмуртии произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий с наездом на диких животных. От столкновений с лосями 3 человека погибли, 20 получили травмы. В 2021 году уже зафиксировано 82 таких ДТП, в которых пострадали 10 человек, в том числе 2 детей.

Особенно внимательными водителям необходимо быть вблизи лесных массивов в утренние и вечерние часы. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот выходят на дорогу. Наибольшее количество дорожных инцидентов с дикими животными происходит весной и осенью.

И добавим, по информации Минприроды Удмуртии, популяция лося на территории республики за последние 15 лет выросла более чем в 2 раза и на сегодня составляет почти 20 тысяч особей.

14:35, 28 мая, 2021
Андрей Поносов
479
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#дороги\n#Лоси\n#ДТП