1 июня в Удмуртии вновь запретят продавать спиртное

Розничную продажу алкоголя ограничат в связи с празднованием Дня защиты детей.

Ижевск. Удмуртия. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать в Удмуртии 1 июня. Это связано с празднованием международного Дня защиты детей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, подобные меры были введены 22 мая, в день последних школьных звонков. Тогда в Удмуртии были выявлены многочисленные нарушения антиалкогольного законодательства.

Как сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, специалисты Минпромторга совместно с сотрудниками полиции проверили 237 точек продажи алкогольной продукции, в 79 из них игнорировали запрет на реализацию спиртного. На нарушителей наложены штрафные санкции. Такие же рейды пройдут и в День защиты детей. В Минпромторге пообещали пристально следить за ситуацией.

Напомним, в этом году жителей республики ждут еще 2 дня, когда на территории региона будет действовать «сухой закон». Это 1 сентября, День знаний, и 11 сентября, всероссийский День трезвости.

И добавим, с начала 2021 года только в Ижевске зафиксировано 5 случаев острого алкогольного отравления среди детей.