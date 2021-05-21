Удмуртию в выходные накроют дожди

В середине следующей недели ожидается похолодание.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные в Удмуртии ожидается дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь с 21 на 22 мая столбик термометра покажет +11, +16 градусов Цельсия. В субботу воздух прогреется до +19, +24 градусов. В большинстве районов республики пройдут небольшие дожди, местами — умеренные. Сохраняется вероятность гроз. Максимальные порывы ветра до 15-20 м/с.

В воскресенье ночью ожидается +8, +13 градусов, днём +21, +26 градусов. Пройдут небольшие дожди.

В начале следующей недели начнёт теплеть. В понедельник и вторник ночные температуры установятся на отметке +11, +16 градусов, днём +24, +29 градусов. В эти дни также ожидаются кратковременные дожди.

26 мая температурный фон начнёт понижаться. Столбик термометра ночью опустится до +8, +13 градусов, днём ожидается +19, +24 градуса. Преимущественно без осадков.