Льготы на отстрел установлены для граждан, участвующих в сохранении фауны.

Ижевск. Удмуртия. Охотниками в Удмуртии разрешили добывать по несколько кабанов за сезон. Льготы на отстрел установлены для граждан, участвующих в сохранении фауны.

На минувшей сессии Госсовета Удмуртии внесены изменения в республиканский закон о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Как сообщил глава Минприроды республики Денис Удалов, принятые поправки устанавливают, что за сезон охотник может получить лицензию на добычу только одного кабана.

Исключение составляют граждане, активно участвующие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, например, отстреле волков и лисиц. Таким охотникам можно приобрести несколько лицензий. Кроме того, 70% разрешений на добычу кабана начнут распределять именно среди участников биотехнических мероприятий. Ранее в свободный доступ попадало 50% лицензий.

Также законом устанавливается, что охотники, занимающиеся зимней подкормкой диких животных, получат право добывать в рамках одной лицензии одновременно взрослого кабана и молодую особь в возрасте до 1 года.

По заявлению Дениса Удалова, такие льготы помогут привлечь на помощь природоохранным службам больше сознательных охотников и снизить затраты бюджетных средств на поддержание биологического разнообразия Удмуртии.