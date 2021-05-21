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В Удмуртии оценят ущерб от лесного пожара в Воткинском районе

15:20, 21 мая, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии оценят ущерб от лесного пожара в Воткинском районе
15:20, 21 мая, 2021
Андрей Поносов
164
0
#Удмуртия\n#пожар\n#ущерб\n#Минприроды\n#лес
Фото: пресс-служба Минприроды УР
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Детальное обследование деревьев в зоне возгорания начнется к концу лета.

Воткинск. Удмуртия. Специалисты оценивают ущерб от прошедшего природного пожара в Воткинском районе. Как сообщила начальник лесного отдела национального парка «Нечкинский» Светлана Халилова, огонь повредил и уничтожил часть деревьев на площади 55 гектаров.

Лесопатологическое обследование в зоне пожара начнется не ранее, чем через два месяца. Этот срок нужен для того, чтобы лес немного восстановился после негативного воздействия. К августу специалисты определят, какие деревья смогут выжить, а какие придется заменять свежими саженцами.

«Деревья – как люди, у каждого свой иммунитет, своя жизнеспособность. Через два месяца мы выясним, какие растения имеют шанс на самостоятельное восстановление. Безнадежные деревья, конечно, будем убирать. В любом случае, речь идет только о санитарной рубке, иные виды лесохозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях запрещены», - подчеркнула Светлана Халилова.

По данным предварительного обследования, уникальных природных объектов в зоне поражения огнем не было.

Напомним, пожар в лесной зоне Воткинского района начался 17 мая. На борьбу с огнем у спасателей и подразделений лесной охраны ушло 3 суток. Чтобы предотвратить новые возможные очаги возгорания, территорию продолжают контролировать специалисты противопожарной службы. На участках примыкания леса к границам населенных пунктов остаются караульные посты.

15:20, 21 мая, 2021
Андрей Поносов
164
0
#Удмуртия\n#пожар\n#ущерб\n#Минприроды\n#лес