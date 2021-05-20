Усиление ветра ожидается в Ижевске 21 мая

Автолюбителей просят не парковаться под деревьями и рекламными щитами.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 мая усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Порывы юго-западного ветра в столице Удмуртии достигнут 15-18 м/с. Автолюбителям не стоит парковаться под деревьями и рекламными щитами. Об обнаружении оборванных проводов просят сообщать по бесплатному номеру: 8 (800) 22-00-220. В случае аварийного отключения электроэнергии, подать заявку на ремонтные работы можно также по телефонам: 8 (800) 22-00-220 или 8 (3412) 78-30-31.



Напомним, что из-за сильного ветра в начале мая в Ижевске дерево насмерть придавило женщину, в Глазове люди чудом не пострадали из-за оборвавшихся проводов, а в Можге повредилась кровля школы.