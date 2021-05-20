Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Усиление ветра ожидается в Ижевске 21 мая

14:30, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
Усиление ветра ожидается в Ижевске 21 мая
14:30, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
100
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#погода
Фото: unsplash.com
100
0

Автолюбителей просят не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 мая усилится ветер. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Порывы юго-западного ветра в столице Удмуртии достигнут 15-18 м/с. Автолюбителям не стоит парковаться под деревьями и рекламными щитами. Об обнаружении оборванных проводов просят сообщать по бесплатному номеру: 8 (800) 22-00-220. В случае аварийного отключения электроэнергии, подать заявку на ремонтные работы можно также по телефонам: 8 (800) 22-00-220 или 8 (3412) 78-30-31.

Напомним, что из-за сильного ветра в начале мая в Ижевске дерево насмерть придавило женщину, в Глазове люди чудом не пострадали из-за оборвавшихся проводов, а в Можге повредилась кровля школы.

14:30, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
100
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#погода