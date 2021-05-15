На южной набережной Ижевска появилась яблоневая аллея

101 дерево украсило берег городского пруда.

Ижевск. Удмуртия. На южной набережной Ижевска появилась новая аллея. 101 яблоня украсла берег городского пруда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Ижевске продолжаются мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню посадки леса. 15 мая вдоль южной набережной была высажена яблоневая аллея. Организатором экологической акции стала ижевчанка Софья Хамитова. Через соцсети она обратилась к главе города Олегу Бекмеметьеву с инициативой по созданию нового зеленого пространства. Специалисты городской администрации помогли с выбором территории для озеленения, а средства на покупку саженцев были собраны Софьей и жителями города.

На набережной было решено посадить яблони сорта «Роялти». По мнению организаторов акции, в период цветения они напоминают японскую сакуру.

На озеленение прибрежной зоны вышли более 100 ижевчан. Организаторами были подготовлены именные таблички для участников акции, теперь они украшают посаженные деревья.

Также 15 мая на улице Пушкинской высадили 49 лип. На участке от Центральной площади до улицы Карла Либкнехта заменили погибшие и аварийные деревья.

Напомним, ранее Олег Бекмеметьев сообщил, что в Ижевске стартовала работа по созданию “зеленого каркаса города”.