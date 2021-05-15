Покупатели коры удмуртских берез нашлись в Европе и Японии.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии экспортировали почти центнер бересты. Перед отправкой за границу березовую кору проверили специалисты фитосанитарного надзора. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Партии бересты общим весом 99 кг были экспортированы из Удмуртии в Великобританию, Данию, Нидерланды и Японию.

В рамках карантинного контроля образцы бересты направили на лабораторные исследования, они были признаны безопасными. На кору оформлены фитосанитарные сертификаты.