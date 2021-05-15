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Из Удмуртии экспортировали почти центнер бересты

15:10, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
Из Удмуртии экспортировали почти центнер бересты
15:10, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
271
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#ресурсы\n#Россельхознадзор
Фото: pixabay.com
271
0

Покупатели коры удмуртских берез нашлись в Европе и Японии.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии экспортировали почти центнер бересты. Перед отправкой за границу березовую кору проверили специалисты фитосанитарного надзора. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Партии бересты общим весом 99 кг были экспортированы из Удмуртии в Великобританию, Данию, Нидерланды и Японию.

В рамках карантинного контроля образцы бересты направили на лабораторные исследования, они были признаны безопасными. На кору оформлены фитосанитарные сертификаты.

15:10, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
271
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#ресурсы\n#Россельхознадзор