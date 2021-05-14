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В Глазове поймали змею, прятавшуюся в палисаднике

17:45, 14 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Глазове поймали змею, прятавшуюся в палисаднике
17:45, 14 мая, 2021
Екатерина Сентемова
103
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#Глазов\n#Удмуртия\n#спасатели\n#животные
Фото: Пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
103
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Рептилия оказалась неядовита и не нанесла никакого вреда.

Глазов. Удмуртия. В Глазове спасатели поймали змею, которая пряталась в палисаднике. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Поисково-спасательного отряд после обращения одного из местных жителей в палисаднике дома выловил амурского полоза, длиной в 1,5 метра.

Змея оказалась неядовитой и местная жительница, занимающаяся разведением змей, предположила, что он может быть ручным, поэтому забрала себе пока хозяин не найдется.

17:45, 14 мая, 2021
Екатерина Сентемова
103
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#спасатели\n#животные