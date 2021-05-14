В Ижевске заменят крыши и окна в 32 школах и детских садах

В столице республики продолжается программа «Большой ремонт».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновляется программа «Большой ремонт». Уже в июне строители приступят к замене кровель и окон в образовательных и дошкольных учреждениях. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире программы «Кофе с мэром».

В 15 школах и детских садах пройдет капитальный ремонт кровель, еще 17 учреждений получат новые оконные блоки. Общий объем финансирования программы «Большой ремонт» в Ижевске в этом году составит 173 млн рублей.

Этим летом строители заменят крыши в школах №№ 16, 34, 45, 52, 59, 69, 72, 76 и детских садах №№ 17, 22, 95, 106, 213, 281, 287. Новые окна установят в школах №№ 8, 25, 62, 67 и 90, а также в детских садах №№ 24, 39, 70, 129, 150, 156, 160, 162, 163, 184, 194.

Олег Бекмеметьев отметил: в этом году администрация города отказалась от проведения аукционов при размещении муниципального заказа на ремонт учреждений социальной сферы. При проведении конкурсов среди подрядчиков главное внимание будет уделяться репутации фирмы и гарантии качества выполняемых работ.

Всего в рамках программы «Большой ремонт» в Ижевске планируется обновить более 100 зданий социального назначения. Помимо капитального ремонта, в школах и детских садах пройдут текущие работы по подготовке учреждений к новому учебному году. Депутаты городской думы приняли решение выделить на эти цели дополнительно 18 млн рублей.