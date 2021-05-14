Креативные промзоны в Удмуртии, двухлетний снайпер и сколько заплатило правительство за эвакуацию туристов из Турции

О чем писали СМИ в республике, стране и мире в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Трудовая неделя приходит к завершению, а новостей в республике, стране и мире не убавляется. Вот только некоторые из них в нашем утреннем обзоре.

Заброшенные здания станут креативными кластерами

В Ижевске заброшенные здания превратят в креативные кластеры. Центры развития бизнеса и социокультурных инициатив намерены организовать в бывших промзонах. Об этом сообщила пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.

Удмуртию посетили эксперты Агентства стратегических инициатив для того, чтобы оценить объекты, пригодные для реконструкции. Среди таких помещений в Ижевске: комплекс объектов на улице Пастухова, 13, а также квартал между улицами Карла Маркса, Пушкинская и Коммунаров, Кирова и переулком Северный. Это так называемое «Сердце Ижевска». В Глазове под создание кластера для развития бизнес-сообществ рассматривается здание на улице Короленко, 8.

Напомним, в России запущена федеральная программа Rurban Сreative Lab. Ее цель – превратить заброшенные промышленные здания в креативные кластеры. Удмуртия вошла в число финалистов проекта.

Курс на ускорение

В Удмуртии уделяют внимание не только позабытым промзонам, но и действующим предприятиям. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, Александр Бречалов встретился с руководством и коллективом «Завода Буммаш». Это совместный инвестиционный проект Удмуртии и Республики Татарстан. Благодаря участию в федеральной программе повышения производительности труда и внедрению принципов бережливого производства, за последние 3 года на предприятии на 48% увеличен выпуск металлургической продукции. Объем производства в 1 квартале этого года превысил 435 млн рублей. Сейчас на заводе трудится 767 сотрудников.

Надежность – признак доброты

Жизнь приучила Марусю быть покладистой и уметь ладить не только с людьми, но и с другими животными. А больше всего это добрейшее существо хочет найти надежную семью. Участники пушистого фестиваля «Хочу домой» и «Сусанин» уверены – хороших хозяев Маруся не подведет.

1 миллиард за эвакуацию

В 1 млрд рублей обошлась российскому правительству эвакуация туристов из Турции. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Кабмин выделил средства из бюджета туроператорам за вывоз отдыхающих из неблагополучной по коронавирусу страны. После приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией компании направляли пустые самолеты, правительство обещало компенсировать эти расходы.

К концу апреля из Турции вывезли свыше 73 тыс. организованных российских туристов.

Нашел себе игрушку

В США двухлетний ребенок ранил родителей из пистолета. Как пишут «Известия», инцидент произошел на северо-востоке страны в городе Уэст-Бат. Короткоствол малыш нашел на прикроватном столике. Отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. При этом сам ребенок пострадал от отдачи, которую вызвал выстрел. Всех троих госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Шериф округа Джоэл Мерри выразил серьезную озабоченность происшедшим. Расследуется вопрос, как ребенок добрался до оружия и смог выстрелить из него.