9 мая в Ижевске будет тепло и сухо

В понедельник, 10 мая, похолодает.

Ижевск. Удмуртия. В праздничный день, 9 мая, в Удмуртии будет сухо и тепло. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью ожидается +6, +11 градусов по Цельсию, днем +21, +26. Ветер усилится до 8-13 м/с.

В понедельник, 10 мая, на большей территории Удмуртии пройдут кратковременные дожди, станет прохладнее. Ночью синоптики прогнозируют +5, +10 градусов. В северных районах будет +11, +13, в южных – до +22.

В ночь на 11 мая столбики термометров опустятся до +1, +6. Днем потеплеет до +22 градусов. В дальнейшем температура воздуха будет повышаться.