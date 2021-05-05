Апрель в Удмуртии поставил несколько погодных рекордов

По итогам месяца температура воздуха оказалась выше нормы на 1-2 градуса.

Ижевск. Удмуртия. Апрель в Удмуртии побил несколько температурных рекордов. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в среднем температура воздуха оказалась выше нормы на 1-2 градуса.

Самым теплым днем стало 15 апреля, когда на станции Ижевск значение среднесуточной температуры составило +15,6 градуса. Самым холодным было 5 апреля – датчики в Глазове зафиксировали среднее значение в -0,2 градуса.

Зафиксировано несколько абсолютных рекордов максимальной температуры воздуха. 14 апреля было +21,4 градуса (предыдущий рекорд в 1962 году +20,7 градуса), а 15 апреля воздух прогрелся до +22 градусов (предыдущий рекорд в 1973 году +21,9 градуса).

За месяц в Удмуртии выпало осадков в полтора раза выше нормы. Здесь также есть свои рекорды, побитые 1, 2 и 10 апреля.

Напомним, что в День Победы синоптики обещают в Удмуртии дождливую погоду.