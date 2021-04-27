Советы по выбору мяса для шашлыка дали жителям Удмуртии

Один из способов проверить свежесть – надавить пальцем на кусочек.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили, какое мясо стоит брать для шашлыка и не беспокоиться за свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Первый совет – не стоит покупать полуфабрикаты на уличных лотках, лучше закупиться в магазине или на рынке, где продукция проходит контроль.

Свежесть мяса можно определить, нажав на него пальцем. Если кусок быстро принял прежнюю форму – он свежий. Мясо, которое долго полежало, теряет структуру из-за разрыхления волокон.

Цвет может быть как светло-красный, так и бордовый, это зависит от возраста животного. Однако присмотритесь, на хорошем мясе не будет обширных темных пятен, которые появляются, если продукт больше суток лежит при комнатной температуре. Темные прожилки не страшны, они образуются после выделения йода из волокон.

Не стоит брать мясо с зеленоватым оттенком. Цвет жира может быть любым, но ни в коем случае не бурым и не ярко желтым. По этому признаку можно понять, что животное было больное.

Пахнет хорошее мясо приятно, может отдавать молоком. На ощупь оно должно быть влажным и гладким. Если его надрезать и надавить, пойдет алый сок. У несвежего мяса сок мутный, а поверхность может быть сухой или слишком влажной и липкой.

При выборе маринада стоит помнить, что на основе кисломолочных продуктов маринад испортится быстрее, чем из овощей и лимонного сока.

Нарезать куски лучше поперек волокон, а жарить не меньше 5-7 минут. У готового шашлыка при надрезе выделяется прозрачный сок. Что касается курицы, косточка должна стать серой, а сухожилия белого цвета.