Сильный ветер придет в Удмуртию

Местами в понедельник ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Как сообщает ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, днем 26 апреля местами порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Автолюбителям не стоит парковаться под деревьями, рекламными щитами. В случае обнаружения оборванных проводов, не подходить к ним близко и сообщить в контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по телефону 8-800-22-00-220 либо в ЕДДС своего города или района. В случае аварийного отключения электроэнергии, подать заявку на ремонтные работы можно также по телефону 8-800-22-00-220 или 8(3412)78-30-31.