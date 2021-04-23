В Удмуртии «Ростелеком» установил систему паводкового мониторинга

Решение помогает муниципальным службам минимизировать последствия весеннего половодья.

Ува. Удмуртия. В поселке Ува «Ростелеком» установил комплекс паводкового мониторинга. Система позволяет местным властям следить за уровнем воды в реке и прогнозировать масштаб затопления территории.

Паводковый комплекс установлен на мосту посёлка Ува. Датчики круглосуточно считывают расстояние до поверхности воды. Информация поступает в отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Увинского района и в единую дежурно-диспетчерскую службу поселения. Система самостоятельно обрабатывает данные и формирует статистику уровня воды за все дни измерений.

По словам главы Увинского района Владимира Головина, во время паводка прибрежные улицы посёлка Ува нередко оказываются затопленными. Сейчас, если будет похожая ситуация, у администрации будет время, чтобы начать аварийно-спасательные работы и проинформировать жителей.

Оборудование оснащено блоком резервного питания, которого хватит на две недели автономной работы. Даже при сильном разливе реки комплекс не пострадает, а данные продолжат поступать в муниципальные службы. Система стабильно работает при любых погодных и температурных условиях.

«В перспективе система паводкового мониторинга будет интегрирована с АПК «Безопасный город», и тогда данные о паводке будет получать не только муниципалитет, но и профильные ведомства региона. В этом году мы планируем установить оборудование еще в ряде населённых пунктов республики, которые находятся в зоне риска весеннего затопления», — рассказал Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.