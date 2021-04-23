В Удмуртии назвали новичков самыми осторожными водителями

Менее 10% ДТП приходится на долю неопытных водителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали «чайников» самыми осторожными водителями. На долю неопытных автовладельцев приходится менее 10% ДТП с пострадавшими. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

По данным Госавтоинспекции, в первом квартале 2021 года на территории Удмуртии произошло 4 976 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 304 – с пострадавшими. В ДТП погибли 26 человек, 402 получили травмы.

При этом, по вине неопытных водителей произошло только 9% от общего количества дорожных инцидентов, в которых пострадали люди. Автолюбители, чей стаж вождения не превышает 2 лет, совершили 27 таких ДТП. Из них 15 на совести водителей-мужчин, в 12 случаях оказались виноваты начинающие автоледи.