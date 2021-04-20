В республике обсудили возможность создания исправительных центров на производстве.

Ижевск. Удмуртия. Предприятиям Удмуртии предложат принимать на работу осужденных. Возможность создания исправительных центров на производстве обсудили на совещании в УФСИН России по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба управления.

В УФСИН напомнили: принудительные работы как вид наказания дают возможность осужденным поддерживать свои социальные и трудовые навыки, погашать иски, помогать своим семьям.

В Удмуртии таких граждан направляют в исправительный центр в Увинском районе. Сейчас здесь находятся 49 человек, они занимаются деревообработкой, ремонтом дорог и коммунальных сетей, переработкой бытовых отходов, трудятся в сельском хозяйстве.

Однако потребность в рабочих местах для приговоренных гораздо выше, чем может предложить исправительное учреждение в Увинском районе. УФСИН ведет поиски партнеров среди предприятий республики для создания на их базе подобных центров.

Для организаций, принимающих на работу осужденных, предусмотрены налоговые льготы. Доля труда осужденных в производстве должна составлять не менее 75%. Предприятию необходимо предоставить особой категории работников общежитие, при этом отбывающие наказание находятся под постоянным контролем сотрудников исправительного центра.