Выходные в Удмуртии будут прохладными и ветреными

Потепление придет со вторника.

Ижевск. Удмуртия. Влияние на погоду в Удмуртии в ближайшие дни окажет Скандинавский антициклон, поэтому в выходные будет ветрено и без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

Температурный фон начинает понижаться. В ночь на субботу, 17 апреля, будет 0, -5 градусов по Цельсию, днем +10, +15.

В воскресенье ночью ожидается -3, +2, днем +7, +12. Понедельник будет прохладным, ночью синоптики обещают -1, -6 градусов, днем +5, +10.

Подниматься столбики термометров начнут со вторника, 20 апреля.