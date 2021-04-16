В Воткинске ограничат работу школ и детских садов

Образовательные учреждения временно не будут принимать детей из-за отключения горячей воды.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске из-за отключения горячей воды ограничат работу школ и детских садов. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба администрации города.

Отключения горячей воды продлятся с 16 по 28 апреля. В этот период по графику на 3-4 дня будут закрывать 7 общеобразовательных школ, детей переведут на дистанционное обучение. Также по графику ограничат посещение для воспитанников 24 детских садов.

Напомним, на этой неделе из-за сложной паводковой ситуации Воткинск начал испытывать проблемы с водоснабжением. Вода в городском пруду стала сильно загрязняться, сооружения местного водоканала не справляются с ее очисткой. Администрацией города решено на время ограничить горячее водоснабжение жилых домов и учреждений социальной сферы.