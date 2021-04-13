Школьники Удмуртии напишут картины о Великой Отечественной войне

В республике продолжается акция «Рисуем Победу».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается всероссийская детско-юношеская акция «Рисуем Победу-2021». Ее участники смогут выразить свое уважение к героям и событиям Великой Отечественной войны художественными средствами, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Школьникам и дошколятам предлагается нарисовать картину на тему Великой Отечественной. Рисунок можно дополнить небольшим эссе о судьбе своих родных и близких в годы войны. Для проведения акции создана специальная интернет-платформа. Участнику достаточно загрузить фотографию своей работы и заполнить краткую анкету. Работы на конкурс принимаются до 1 мая, а имена лучших назовут в День Победы.

В жюри конкурса входят ветераны Великой Отечественной войны, офицеры, известные художники и литераторы. Им предстоит выбрать 50 финалистов, чьи работы можно будет увидеть на передвижных выставках. Каждый участник акции получит памятный сертификат.

Напомним, акция «Рисуем Победу» проводится уже в 10 раз. В 2020 году конкурс объединил более 28 тысяч юных художников из всех регионов России и 14 зарубежных государств.