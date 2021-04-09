Специалисты изучили 1190 маршрутов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии посчитали диких зверей и птиц. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

В течение 2 месяцев специалисты прошли более 12,5 тыс. км, чтобы проследить за следами зверей и увидеть пернатых.

Таким образом, в Удмуртии сегодня проживают около 20 тыс. лосей, 10 тыс. глухарей, 77 тыс. тетеревов, более 21 тыс. белок, почти 1,5 тыс. кабанов. Волков в Удмуртии проживает 46, рысей – 135, косулей – 110, а лисиц чуть больше 3,7 тыс, а зайцев - свыше 24 тыс. особей.

В Минприроды отмечают, что популяция остается стабильной. Из-за положительной тенденции увеличения численности лосей, ежегодно в Удмуртии разрешают отстреливать около 1,5 тыс. этих животных.