В Удмуртии начался весенний призыв

Всего от республики отправят 1 300 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала кампания по весеннему призыву на службу в армию. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Как и в прошлом году, из-за пандемии предприняты особые меры: так, призывников будут тестировать на коронавирус, а к месту службы новобранцы поедут отдельно от других пассажиров. По прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин. Кроме того, недавно переболевшие ковидом призывники получат отсрочку. Если болезнь протекала легко и противопоказаний нет, то молодого человека призовут.

Всего из республики на военную службу отбудут 1 300 человек. Большинство из них отправится служить в сухопутные войска, 12% встанут в ряды Национальной гвардии, 7% — в ракетные части. Первые отправки начнутся уже на следующей неделе, а сам призыв продлится до июня.

Отмечается, что уровень годности к службе составляет около 70%, что ниже среднего по стране показателя. Чаще всего призывников комиссуют из-за болезней кровообращения и пищеварения, а также из-за психических расстройств.

Напомним, что в прошлом году из-за распространения COVID-19 весенний призыв перенесли с апреля на май. Тогда на службу отправились 1 281 человек.