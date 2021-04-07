В апреле участникам Великой Отечественной войны доставят по 10 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ветераны получат специальные выплаты ко Дню Победы. Пенсионным фондом проведена предварительная работа по подготовке списков получателей и организации выплат, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Удмуртии получат 160 участников Великой Отечественной войны. Деньги доставят ветеранам вместе с пенсией в течение апреля. Специально обращаться в Пенсионный фонд для этого не надо.

Напомним, ранее выплаты в честь Дня Победы ветеранам Великой Отечественной, проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, были единовременными. С 2019 года они стали регулярными.