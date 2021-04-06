В Удмуртии автоледи приговорена к 5 годам за ДТП со смертельным исходом

22-летняя девушка в нетрезвом состоянии сбила пешехода и скрылась.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии вынесен приговор 22-летней жительнице Ярского района. Молодая автоледи в нетрезвом виде насмерть сбила пешехода, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел 15 декабря 2020 года в деревне Бармашур Ярского района. Установлено, что обвиняемая села за руль после употребления спиртного. Двигаясь по улице с превышением скорости, она совершила наезд на шедшего по обочине 51-летнего мужчину. Вместо того, чтобы попытаться помочь пострадавшему, обвиняемая с места ДТП скрылась. От полученных травм пешеход скончался. Виновница трагедии была задержана сотрудниками Росгвардии.

В ходе расследования девушка признала свою вину и приняла меры по возмещению морального вреда родственникам погибшего. Подсудимая приговорена к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.