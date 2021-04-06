В Удмуртии участок леса оказался залит отходами нефтедобычи

По факту нарушения правил обращения с опасными веществами возбуждено уголовное дело.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе выявлен факт загрязнения земель лесного фонда. Нарушение обнаружено в ходе прокурорской проверки, проведенной совместно со специалистами регионального Минприроды. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, экологический ущерб оценивается более в 1,3 млн рублей.

Причиной попадания опасных соединений в почву стала деятельность предприятия по сбору, обработке и утилизации нефтесодержащих и буровых отходов. Его производственная площадка расположена в 10 метрах от лесной границы. Площадь загрязненного участка составила 486 кв. метров.

В пробах почвы специалистами центральной экоаналитической лаборатории выявлено превышение концентрации ряда вредных веществ. Так, содержание хлоридов превысило норму в 2650 раз, натрия – более чем в 8 раз.

По материалам проверки, направленным прокуратурой в следственные органы, возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды.