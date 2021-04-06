В марте в Удмуртии были побиты температурные рекорды 1930-х годов

А также ещё один 1981 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Так, 11 марта был поставлен абсолютный рекорд минимальной температуры: -25 градусов Цельсия, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1933 году — -24,1 градуса.

Также был установлен рекорд максимальной температуры: 25 марта воздух прогрелся до +7,6 градуса Цельсия, предыдущий рекорд, отмеченный в 1981 году, был ниже на 0,1 градуса. 26 марта температура воздуха составила 10,2 градуса, тогда как рекорд 1939 года составлял +9,7 градуса.

По данным метеорологов, начало марта было сопряжено с проникновением в регион тёплых воздушных масс, а середина месяца — с появлением арктического воздуха, принёсшего 20-градусные морозы. Затем в республике вновь появился тёплый воздух, давший начало весне.

Максимальное отклонение среднесуточной температуры от нормы зафиксировали 26 марта в Ижевске — +5,8 градуса Цельсия. Самая низкая среднесуточная температура была отмечена 11 марта в Дебёсах — -20,1 градуса.

«По итогам месяца температура воздуха оказалась ниже нормы на 1°С. Норма марта -4...-5°С», — отмечают метеорологи.

Осадков в марте выпало меньше нормы на 9%.