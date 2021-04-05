Более 500 трещин выявили общественники на участке дороги в Удмуртии

В республике началось обследование гарантийных дорожных объектов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось обследование дорог, ранее отремонтированных за счет бюджетных средств. Проверено уже более 270 км региональных трас, за состояние которых несут ответственность строители. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Дефекты после зимней эксплуатации выявляет комиссия в составе представителей подрядных организаций, Стройконтроля, заказчиков и общественных организаций. Специалисты будут выезжать с проверками вплоть до 15 мая. Также комиссия будет реагировать и на жалобы граждан.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, с апреля по май на каждую дорогу специалисты выезжают по 2-3 раза. В прошлом году в республике на гарантии состояло около 300 участков дорог, выдано 188 предписаний на устранение дефектов. Помимо весеннего обследования проверки будут проведены и в конце строительного сезона.

Напомним, на днях активисты Общероссийского народного фронта выявили более 500 трещин на одной из недавно отремонтированных трасс в Малопургинском районе. Участок дороги «Малая Пурга - Нижнее Кечево» протяженностью около 5 км не пережил зиму. Общественники зафиксировали около 100 поперечных и продольных разрывов асфальта на каждом километре полотна.

«Дорога, на которую было потрачено порядка 37 миллионов рублей, не пережила даже одну зиму. В причинах такой ситуации должна разбираться спецкомиссия. Предполагаем, что здесь не хватило контроля при приемке скрытых работ», – отметил эксперт ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов.

Добавим, в 2021 году в Удмуртии планируется отремонтировать и реконструировать не менее 300 км автодорог.