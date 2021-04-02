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Дождь и мокрый снег ожидаются в Удмуртии 2 апреля

07:15, 02 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Дождь и мокрый снег ожидаются в Удмуртии 2 апреля
07:15, 02 апреля, 2021
Андрей Бирюков
39
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: pixabay.com
39
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На дорогах республики утром возможна гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пятницу, 2 апреля, пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Ожидается облачность с дождём и мокрым снегом, ветер западный со скоростью до 6-11 м/с. Утром на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха днём составит +2…+7 градусов по Цельсию. 

Атмосферное давление будет ниже нормы — 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 80%.

07:15, 02 апреля, 2021
Андрей Бирюков
39
0
#Удмуртия\n#погода