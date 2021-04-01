В Удмуртии изменились сроки охоты на селезней, глухарей и вальдшнепов

Отстрел разрешат не ранее середины апреля.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изменились сроки охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.
Селезня с подсадной уткой разрешено стрелять с 15 апреля по 14 мая, охотиться на глухарей, тетеревов, вальдшнепов и гусей в южных районах разрешено с 20 по 29 апреля - это Алнашский, Граховский, Вавожский, Можгинский, Сарапульский, Киясовский, Каракулинский, Кизнерский, Камбарский, Малопургинский районы.
В северных районах сроки другие - с 1 мая по 10 мая. Это Балезинский, Воткинский, Глазовский, Дебесский, Завьяловский, Игринский, Красногорский, Кезский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Юкаменский, Ярский, Якшур-Бодьинский районы.
С подсадной уткой можно отстреливать дичь при участии не более двух охотников.
Чтобы получить разрешение на отстрел птиц следует обратиться в Минприроды Удмуртии либо отправить заявление с документами по почте. Также можно направить электронное письмо на региональном портале госуслуг либо воспользоваться услугами многофункционального центра, но это не касается разрешений на глухаря и тетерева.