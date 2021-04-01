Сильный ветер сохранится в Удмуртии 1 апреля

В целом погода остаётся тёплой.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в четверг, 1 апреля, сохранится сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

В целом, 1 апреля в регионе сохранится тёплая погода. Температура воздуха днём составит +3…+8 градусов по Цельсию, ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 18 м/с. Также в течение дня местами пройдёт дождь.

Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 67%.