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31 марта в Удмуртии ожидается ветер до 19 м/с

07:15, 31 марта, 2021
Андрей Бирюков
31 марта в Удмуртии ожидается ветер до 19 м/с
07:15, 31 марта, 2021
Андрей Бирюков
253
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: pixabay.com
253
0

На дорогах республики утром может возникнуть гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в среду, 31 марта, сохранится тёплая погода — до +8 градусов по Цельсию. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Кроме того, ожидается усиление юго-западного ветра до 19 м/с, а также облачность, мелкий дождь и мокрый снег. На дорогах может возникнуть гололедица. 

Температура воздуха днём составит +3…+8 градусов по Цельсию. Атмосферное давление ниже нормы — 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 55%.

07:15, 31 марта, 2021
Андрей Бирюков
253
0
#Удмуртия\n#погода