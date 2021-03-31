31 марта в Удмуртии ожидается ветер до 19 м/с

На дорогах республики утром может возникнуть гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в среду, 31 марта, сохранится тёплая погода — до +8 градусов по Цельсию. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Кроме того, ожидается усиление юго-западного ветра до 19 м/с, а также облачность, мелкий дождь и мокрый снег. На дорогах может возникнуть гололедица.

Температура воздуха днём составит +3…+8 градусов по Цельсию. Атмосферное давление ниже нормы — 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 55%.