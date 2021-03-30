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До +11 ожидается в Удмуртии во вторник

07:15, 30 марта, 2021
Андрей Бирюков
До +11 ожидается в Удмуртии во вторник
07:15, 30 марта, 2021
Андрей Бирюков
43
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#Удмуртия\n#погода
Фото: Viktor Mogilat / Unsplash.com
43
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На дорогах республики утром может возникнуть гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 30 марта, потеплеет до +11 градусов по Цельсию. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Ожидается переменная облачность без осадков, ветер западный со скоростью до 4-9 м/с. Утром на дорогах возможна гололедица.  

Температура воздуха днём составит +6…+11 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет в норме — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 61%.

07:15, 30 марта, 2021
Андрей Бирюков
43
0
#Удмуртия\n#погода