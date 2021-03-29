Известный телеведущий и путешественник Сергей Доля побывал в Удмуртии

Вместе со съемочной группой программы «Невероятно интересные истории» блогер посетил самые знаковые достопримечательности Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Известный блогер и путешественник Сергей Доля побывал в Удмуртии. Автор и ведущий программы «Невероятно интересные истории» посетил самые знаковые достопримечательности республики. Съемочная группа канала РЕН-ТВ с 26 марта колесит по городам и весям Удмуртии, журналисты побывали в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Игринском районе.

Что нового узнают об Удмуртии поклонники travel-блогера в ближайших выпусках «Невероятно интересных историй», Сергей Доля рассказал в интервью «Сусанину».

- Сергей, Ваши репортажи из самых экзотических уголков планеты восхищают даже опытных путешественников. Почему на этот раз Ваш выбор пал именно на Удмуртию?

- Нас пригласили местные гиды, мы с удовольствие согласились и не прогадали. На мой взгляд, Удмуртия – один из самых недооцененных регионов России с точки зрения привлекательности для туристов. Ваша республика имеет огромный потенциал, здесь действительно много достопримечательностей, причем, они не сосредоточены только в Ижевске и окрестностях. Мы объехали всю республику, и на каждой остановке встречались с интереснейшими людьми, памятниками истории и народной традиции.

- Какие встречи произвели наибольшее впечатления?

- Побывали в деревне Патраки в гостях у Александра Дворецкого, он восстанавливает и стилизует старые автомобили, собрал очень необычную коллекцию артефактов советской эпохи. Нас великолепно встречал музей под открытым небом Лудорвай, там нас угощали вкуснейшими перепечами и блинами, вместе с сотрудниками заповедника мы варили местный кисель, даже не попытаюсь произнести его названия, но очень вкусный. Впечатлил музей арестантского быта, «Этапный пункт» в деревне Бачкеево, это временная тюрьма для каторжан, которых гнали по Сибирскому тракту. Посидели на нарах, посмотрели на кандалы… Конечно, впечатления жутковатые, но это часть нашей истории, которую тоже нужно знать и о которой просто необходимо говорить.

Конечно же, нельзя побывать в Удмуртии и не посетить музей-усадьбу семьи Чайковских. Все, что вы знали о Чайковском, меркнет на фоне атмосферы этого места – здесь одновременно чувствуешь тепло домашнего уюта и строгую гармонию классического концертного зала.

- Вы побывали более чем сотне стран мира, с каким туристическим местом могли бы сравнить Удмуртию?

- И в жизни, и в своих программах я избегаю всяческих сравнений. В любой местности есть своя изюминка, свой неповторимый колорит. И Удмуртия не исключение – это уникальный регион, с очень красивой природой, богатой историей и самобытной культурой. Надеюсь, все это мы покажем в наших программах.

Наша справка: Сергей Доля – российский бизнесмен, путешественник, фотограф. Побывал более чем в 120 странах мира. Известен своими travel-проектами и блогами о путешествиях. В 2019 году создал свой «НИИ» - проект «Невероятно интересные истории» на телеканале РЕН-ТВ. По словам Сергея, его целью было сделать такую передачу, чтобы зритель, включив ее, уже не смог оторваться.