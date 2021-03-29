Тёплая погода и переменная облачность ожидаются в Удмуртии

Утром на дорогах возможна гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в понедельник, 29 марта, потеплеет до +9 градусов по Цельсию. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный со скоростью до 4-9 м/с. Утром на дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха днём составит +4…+9 градусов по Цельсию. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 68%.