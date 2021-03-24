Он вышел после спячки, в которой пробыл несколько месяцев.

Ижевск. Удмуртия. В Зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

В среду, 24 марта, хищник вышел на прогулку после зимней спячки, в которой он пробыл несколько месяцев. В сообщении отмечается, что животное было сонливым, но ровно до того момента, пока не увидело снег и начало с ним играть.

Напомним, медведи в зоопарке перестали выходить на прогулки уже в ноябре — они готовились к спячке и обустраивали себе берлогу.