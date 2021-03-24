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В Зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша

11:55, 24 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша
11:55, 24 марта, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#зоопарк
Фото: vk.com/club_udm_zoo
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Он вышел после спячки, в которой пробыл несколько месяцев.

Ижевск. Удмуртия. В Зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша. Об этом сообщила пресс-служба заведения.  

В среду, 24 марта, хищник вышел на прогулку после зимней спячки, в которой он пробыл несколько месяцев. В сообщении отмечается, что животное было сонливым, но ровно до того момента, пока не увидело снег и начало с ним играть.  

Напомним, медведи в зоопарке перестали выходить на прогулки уже в ноябре — они готовились к спячке и обустраивали себе берлогу. 

11:55, 24 марта, 2021
Андрей Бирюков
323
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#зоопарк