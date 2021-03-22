До +6 градусов прогнозируют синоптики Удмуртии на неделе

Во вторник и среду будет ветрено.

Ижевск. Удмуртия. В течение надели Удмуртию ждет постепенное потепление. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ближайшей ночью будет -1, -6 градусов по Цельсию, днем во вторник -2, +3.

Ночью 24 марта столбики термометров опустятся до -3, -8 градусов, днем поднимутся до -2, +3. Середина недели будет ветреной.

В четверг и пятницу ночью будет около 0, -5 градусов, а днем ожидаются положительные температуры +1, +6.

Местами на дорогах гололедица. В выходные погода не изменится, существенных осадков не ожидается.